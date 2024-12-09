المرصد السوري: مقتل 11 مدنيا جراء استهداف مسيرة تركية منزلا شمال الرقة في سوريا

وقال المرصد "قُتل 11 مدنيا بينهم ستة أطفال، جميعهم أفراد عائلة واحدة، جراء استهداف طائرة مسيّرة تركية لمنزل في قرية المستريحة في ريف عين عيسى شمال الرقة ضمن مناطق الإدارة الذاتية" الكردية.

ويأتي ذلك فيما يسعى المقاتلون الأكراد إلى صدّ هجمات الفصائل المسلّحة المدعومة من أنقرة.

وأفاد المرصد أنّ 26 مقاتلا على الأقلّ قتِلوا الأحد في هجوم شنّته فصائل سورية مدعومة من تركيا على أحياء في مدينة منبج (شمالي سوريا) التي تقع إلى الغرب من عين عيسى، وتسيطر عليها قوات كردية سورية.

وقال إنّ "الفصائل الموالية لتركيا سيطرت على أحياء كبيرة داخل مدينة منبج بريف حلب الشرقي بعد اشتباكات عنيفة مع مجلس منبج العسكري".

من جهتها، قالت الفصائل الموالية لأنقرة في بيان نشرته عبر قناتها على تطبيق "تلغرام" إنّها "سيطرت على مدينة منبج شرقي حلب بعد معارك ضارية".

كما نشرت هذه الفصائل مقاطع فيديو التقطت على ما يبدو داخل منبج وظهر فيها مقاتلون يؤكدون أنهم سيطروا على المدينة.