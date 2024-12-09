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عربي و دولي

البيت الأبيض: مستشار لبايدن يزور إسرائيل هذا الأسبوع للبحث بشأن سوريا وغزة

2024-12-09 | 10:02
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البيت الأبيض: مستشار لبايدن يزور إسرائيل هذا الأسبوع للبحث بشأن سوريا وغزة
البيت الأبيض: مستشار لبايدن يزور إسرائيل هذا الأسبوع للبحث بشأن سوريا وغزة
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البيت الأبيض: مستشار لبايدن يزور إسرائيل هذا الأسبوع للبحث بشأن سوريا وغزة

عربي و دولي

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"نؤيد إرادة الشعب لبناء سوريا الجديدة".. هذا ما قاله مجلس الشعب السوري!
11:00

"نؤيد إرادة الشعب لبناء سوريا الجديدة".. هذا ما قاله مجلس الشعب السوري!

أعلن مجلس الشعب السوري تأييده "لإرادة الشعب في بناء سوريا الجديدة نحو مستقبل مشرق تسود فيه لغة القانون والعدالة".

وجاء في بيان نشره المجلس عبر صفحته على "فيسبوك": "إن يوم الثامن من كانون الأول لعام 2024، كان يوما تاريخيا فاصلا في حياة السوريين جميعا، الذين قالوا كلمتهم التي لا تعلو فوقها كلمة".

وأضاف: "إننا في مجلس الشعب السوري نؤيد إرادة الشعب لبناء سوريا الجديدة نحو مستقبل مشرق تسود فيه لغة القانون والعدالة لجميع أبناءه دون تمييز".

وأكد مجلس الشعب أنه "يضع إمكاناته في خدمة الشعب السوري العظيم لما يتطلع إليه في بناء مستقبله الزاهر، ملتزما بإرادته الحرة وهو يتجه اليوم نحو الأفضل بقيادة أبناءه الذين حرروه نحو سوريا الناهضة".

11:00

"نؤيد إرادة الشعب لبناء سوريا الجديدة".. هذا ما قاله مجلس الشعب السوري!

أعلن مجلس الشعب السوري تأييده "لإرادة الشعب في بناء سوريا الجديدة نحو مستقبل مشرق تسود فيه لغة القانون والعدالة".

وجاء في بيان نشره المجلس عبر صفحته على "فيسبوك": "إن يوم الثامن من كانون الأول لعام 2024، كان يوما تاريخيا فاصلا في حياة السوريين جميعا، الذين قالوا كلمتهم التي لا تعلو فوقها كلمة".

وأضاف: "إننا في مجلس الشعب السوري نؤيد إرادة الشعب لبناء سوريا الجديدة نحو مستقبل مشرق تسود فيه لغة القانون والعدالة لجميع أبناءه دون تمييز".

وأكد مجلس الشعب أنه "يضع إمكاناته في خدمة الشعب السوري العظيم لما يتطلع إليه في بناء مستقبله الزاهر، ملتزما بإرادته الحرة وهو يتجه اليوم نحو الأفضل بقيادة أبناءه الذين حرروه نحو سوريا الناهضة".

مباحثات بريطانية إماراتية محورها سوريا
10:39

مباحثات بريطانية إماراتية محورها سوريا

التقى رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الإماراتي الاثنين في أبو ظبي لإجراء محادثات كان من المتوقع أن تتناول ملف التجارة لكنّها ركزت بدل ذلك على الوضع في سوريا، غداة دخول فصائل المعارضة المسلحة دمشق وإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.

10:39

مباحثات بريطانية إماراتية محورها سوريا

التقى رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الإماراتي الاثنين في أبو ظبي لإجراء محادثات كان من المتوقع أن تتناول ملف التجارة لكنّها ركزت بدل ذلك على الوضع في سوريا، غداة دخول فصائل المعارضة المسلحة دمشق وإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.

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