هيئة تحرير الشام تكلّف محمد البشير برئاسة الحكومة الانتقالية في سوريا

كلفت هيئة تحرير الشام التي قادت الفصائل المسلحة التي استولت على السلطة في دمشق الثلاثاء الماضي محمد البشير بتولي رئاسة الحكومة الانتقالية على أن يتولى هذا المنصب حتى الأول من آذار/مارس 2025، وفق بيان بثه التلفزيون.

وكان محمد البشير يقود حتى الآن "حكومة الإنقاذ" من معقل الفصائل المعارضة في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.

وجاء في بيان للبشير نقله التلفزيون السوري الذي قدمه على أنه "رئيس الوزراء الجديد" أن "القيادة العامة كلفتنا مهمة رئاسة الحكومة الانتقالية حتى الأول من آذار/مارس".

الى ذلك قال مصدر في هيئة تحرير الشام، التي تقود ائتلاف مقاتلي المعارضة الذين استولوا على السلطة في سوريا لفرانس برس إنه سيرأس "حكومة تصريف الأعمال".

وأضاف المصدر أن هذه الحكومة ستتولى مهامها "حتى بدء العملية الدستورية" مشيرا إلى أنه "سيتم بعد ذلك تشكيل حكومة جديدة".