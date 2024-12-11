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عربي و دولي

الجيش الأميركي يصدّ هجوما جويا حوثيا في خليج عدن

2024-12-11 | 01:59
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الجيش الأميركي يصدّ هجوما جويا حوثيا في خليج عدن
الجيش الأميركي يصدّ هجوما جويا حوثيا في خليج عدن

أعلن البنتاغون الثلاثاء أنّ سفينتين عسكريّتين أميركيّتين صدّتا هجوما شنّه المتمرّدون الحوثيون اليمنيّون بواسطة طائرات بدون طيّار وصاروخ كروز وذلك أثناء حراستهما ثلاث سفن تجارية في خليج عدن.

ومنذ بدأت الحرب في قطاع غزة إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يشنّ الحوثيّون المدعومون من إيران هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتّحدة أو بريطانيا.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" في بيان إنّ "المدمرّتين أحبطتا هجمات شُنّت بطائرات بدون طيار وبصاروخ كروز مضاد للسفن، لتضمنا بذلك سلامة المدمرتين وأفرادهما، وكذلك سلامة السفن المدنية وأطقمها".

وأوضح البيان أنّ "المدمرتين كانتا ترافقان ثلاث سفن تجارية تابعة للولايات المتحدة".

الجيش الأميركي يصدّ هجوما جويا حوثيا في خليج عدن

عربي و دولي

الجيش الأميركي

البنتاغون

الحوثيون

اليمن

خليج عدن

إسرائيل

الولايات المتحدة

أنصار الله

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