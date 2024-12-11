الجيش الأميركي يصدّ هجوما جويا حوثيا في خليج عدن

ومنذ بدأت الحرب في قطاع غزة إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يشنّ الحوثيّون المدعومون من إيران هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتّحدة أو بريطانيا.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" في بيان إنّ "المدمرّتين أحبطتا هجمات شُنّت بطائرات بدون طيار وبصاروخ كروز مضاد للسفن، لتضمنا بذلك سلامة المدمرتين وأفرادهما، وكذلك سلامة السفن المدنية وأطقمها".

وأوضح البيان أنّ "المدمرتين كانتا ترافقان ثلاث سفن تجارية تابعة للولايات المتحدة".