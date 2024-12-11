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زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع: أنقذنا سوريا والمنطقة من خطر استراتيجي وتهديد وجودي لمكونات كبيرة بسوريا
2024-12-11 | 14:51
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زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع: أنقذنا سوريا والمنطقة من خطر استراتيجي وتهديد وجودي لمكونات كبيرة بسوريا
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