من مقام السيدة زينب.. هذا هو الوضع (فيديو)

وأضاف: " حصلت أمس مشكلة فردية وانتهت، بشهادة أهل المنطقة، الوضع طبيعي على الطرقات وداخل المقام".

وتابع الشدياق: "في الخارج البلدية تفكك حواجز كان قد زرعها نظام الأسد وميليشيات إيران". ولفت الى أن البلدية تقوم كذلك برفع السواتر الترابية التي عزلت المقام عن العاصمة، مشيرا الى أن مشكلة فردية حصلت أمس وانتهت، بشهادة أهل المنطقة.

كل ما يُحكى عن صدامات ومسلحين يحاولون اقتحام مقام السيدة زينب في #دمشق غير صحيح.

- حصلت أمس مشكلة فردية وانتهت، بشهادة أهل المنطقة.

- الوضع طبيعي على الطرقات وداخل المقام.

في الخارج البلدية تفكك حواجز كان قد زرعها نظام #الأسد وميليشيات #إيران.

- تقوم البلدية كذلك برفع… pic.twitter.com/pmPOLYme4S