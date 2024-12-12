بلينكن: دور "قوات سوريا الديموقراطية" حيوي لمنع عودة داعش إلى سوريا

وقال بلينكن للصحافيين قبيل مغادرته الأردن متوجها إلى تركيا للقاء الرئيس رجب طيب إردوغان ضمن جولته لبحث الأزمة السورية: "في وقت نريد فيه رؤية هذا الانتقال .. نحو طريق أفضل للمضي قدما في سوريا، يجب أن نضمن عدم عودة داعش".

وأضاف أن "الدور الحيوي لضمان عدم حدوث ذلك هو لقوات سوريا الديموقراطية".

الى ذلك دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وبلينكن اليوم إلى الحفاظ على أمن سوريا .

ودعا بلينكن إلى عملية "شاملة" لتشكيل الحكومة السورية المقبلة تتضمن حماية الأقليات .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن بلينكن الذي يغادر منصبه بعد شهر، وعد خلال لقائه بالعاهل الأردني في العقبة على البحر الأحمر (نحو 325 كيلومترا جنوب عمان) بدعم واشنطن "استقرار جيران سوريا، بما في ذلك الأردن، خلال هذه الفترة الانتقالية".

وأضاف ميلر أن بلينكن دعا إلى "انتقال شامل يؤدي إلى حكومة سورية مسؤولة وتمثيلية يختارها الشعب السوري".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تأمل ضمان "عدم استخدام سوريا قاعدة للإرهاب" وعدم تشكيلها "تهديدا لجيرانها"، في إشارة إلى مخاوف تركيا المستاءة من التحالف العسكري الأميركي مع القوات الكردية في سوريا، وكذلك مخاوف إسرائيل التي قصفت مئات المواقع في سوريا منذ سقوط الأسد.

وقال بلينكن للصحافيين قبيل مغادرته الأردن متوجها إلى تركيا حيث سيلتقي الرئيس رجب طيب اردوغان إنه "عندما يتعلق الأمر بالعديد من الجهات الفاعلة التي لديها مصالح حقيقية في سوريا، فمن المهم فعلا في هذا الوقت أن نحاول جميعا التأكد من أننا لا نثير أي نزاعات إضافية".

وقال أيضا إن إسرائيل تحاول "ضمان أن المعدات العسكرية التي تخلى عنها الجيش السوري لن تقع في الأيدي الخطأ، إرهابيين ومتطرفين وما إلى ذلك".

ورأى أن "تركيا لديها مصلحة حقيقية وواضحة" في منع التصعيد في سوريا.

من جهته، أكد الملك عبدالله الثاني خلال لقائه بلينكن "احترام الأردن لخيارات الشعب السوري، والحفاظ في الوقت ذاته على أمن سوريا وسلامة مواطنيها"، وفق بيان صدر عن الديوان الملكي.

وبحث بلينكن ونظيره الأردني أيمن الصفدي "جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار ينهي العدوان الإسرائيلي على غزة".

وأكد الوزيران أهمية "دعم عملية انتقالية سياسية جامعة يقودها السوريون لبناء نظام سياسي يلبي طموحات الشعب السوري ويحترم إرادته ويضمن حقوقه ويضع سوريا على طريق بناء مستقبل يسوده الأمن والاستقرار"، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية.