وثيقة سرية للمخابرات السورية تكشف تفاصيل عن سقوط النظام.. للمتابعة على الرابط:

وأشارت الوكالة إلى أنه "في 28 تشرين الثاني ، أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلّحة أوامر لجميع القوات بأن تكون على أهبّة الاستعداد القتالي"، أي قبل 5 أيام من سقوط النظام في 2 كانون الأول 2024."

وتابعت "رويترز" أنّه "في مؤشّر على القلق الشديد الذي انتاب النظام السوري، اتّهمت الإدارة العامة للمخابرات الجوية السورية، وهي من الأجهزة الرئيسية المقرّبة من عائلة الأسد، رجالها بالتراخي في نقاط الحراسة في شتّى أنحاء البلاد بعد أن اجتاحت المعارضة المسلحة إحدى نقاط التفتيش في الجنوب في الأول من كانون الأول ، وحذّرتهم من عقاب شديد إذا لم يقاتلوا"، وفقاً للوثيقة."

ونقلت الوكالة، في تقرير تحدّثت فيه عن سبب انهيار الجيش السوري، عن عدد كبير من المصادر قولها، إنَّه "رغم الأوامر والتهديدات، بدأت أعداد متزايدة من الجنود والضباط في الفرار، بدلاً من مواجهة المعارضة المسلّحة، وشوهد الجنود وهم يغادرون مواقعهم ويرتدون ملابس مدنيّة ويعودون إلى منازلهم. كما وجد صحافيو "رويترز" الذين دخلوا سوريا يوم الأحد (يوم سقوط النظام)، أنّ "الزّيَّ العسكري ما زال متناثراً في شوارع دمشق".

كما اشارت الوكالة أيضاً في تقريرها، عن ضابط مخابرات عسكرية كبير في الخدمة قوله- من دون كشف هويته- إنَّ "الغضب في صفوف العساكر تصاعد على وجه الخصوص في العام المنصرم، مضيفاً أنه كان هناك سخط متزايد تجاه الرئيس السابق بشار الأسد حتى بين كبار مؤيديه المنتمين إلى الطائفة العلوية"، وفق تعبيره.

وأوضح اثنان من الضباط، أحدهما تقاعد في الآونة الأخيرة والآخر انشق، أن غضب الكثير من الضباط أصحاب الرتب المتوسطة تصاعد في الأعوام القليلة الماضية، لأنّ تضحيات الجيش وانتصاراته في أثناء الحرب لم تُترجَم إلى تحسين الرواتب والظروف والموارد، كما كان الفساد وضعف الروح المعنوية متفشّيَين في صفوف الجيش.

وفي سياق متصل تحدثت "رويترز" إلى 12 مصدراً، بما في ذلك منشقّين عن الجيش السوري، وثلاثة ضباط كبار، واثنَين من قادة الفصائل العراقية الذين يعملون مع الجيش السوري، ومصدر أمني سوري، وآخر "مطلع على تفكير حزب الله".

ورسمت هذه المصادر، بحسب "رويترز" إلى جانب الوثائق الاستخباراتية، صورة مفصّلة حول كيفية تفكك الجيش السوري الذي كان يُخشى منه سابقاً بسبب إحباط الجنود، والاعتماد الكبير على الحلفاء الأجانب، خاصة في هيكل القيادة، والغضب المتزايد بين صفوف الجيش بسبب الفساد المنتشر.

وطلب معظم المصادر عدم الكشف عن أسمائهم لأنهم لم يكونوا مخوّلين بالحديث إلى وسائل الإعلام أو لأنهم كانوا يخشون الانتقام.