"اللاجئون السوريون المندمجون مرحب بهم في ألمانيا".. هذا ما قاله المستشار الألماني!

أكّد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن "اللاجئين السوريين المندمجين في ألمانيا "مرحب بهم"، في حين يطالب المحافظون واليمين المتطرف بإعادتهم إلى بلدهم بعد سقوط الرئيس السوري بشار الأسد.