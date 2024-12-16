الجيش الإسرائيلي يسحب قوات من لبنان للقتال في غزة

وقال ادرعي: "استكملت قوات الفرقة 98 مهامها في الجبهة الشمالية على مدار الأسبوع المنصرم بعد ثلاثة أشهر من القتال المتواصل ... ".
وتابع: "في هذه المرحلة تستعد القوات للمهمة المقبلة في قطاع غزة."
وقال ادرعي: "استكملت قوات الفرقة 98 مهامها في الجبهة الشمالية على مدار الأسبوع المنصرم بعد ثلاثة أشهر من القتال المتواصل ... ".
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم، أنّ "طهران لن تعيد فتح سفارتها في دمشق على الفور، بعدما تعرّضت للتخريب أثناء هجوم الفصائل المسلّحة الذي أدى إلى إسقاط حكم بشار الأسد"، بحسب وكالة "فرانس برس".