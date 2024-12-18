بالفيديو- مطار دمشق يستأنف عمله

أقلعت اليوم أول طائرة منذ سقوط بشار الأسد في 8 الشهر الحالي من مطار دمشق متجهة إلى مدينة حلب في شمال سوريا.

وكان في الطائرة وهي من طراز "إيرباص" تابعة لخطوط "السورية للطيران" الوطنية، 43 شخصا من بينهم صحافيون، وفق ما أفاد وكالة الصحافة الفرنسية.

وأمس رسم موظفو المطار على طائرات تابعة لشركة "أجنحة الشام" الخاصة، علم استقلال سوريا عام 1946 الذي كان رمز الحراك الشعبي في العام 2011 ضد بشار الأسد والذي تبنته السلطات الجديدة.