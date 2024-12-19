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أحمد الشرع مع BBC في قصر الشعب بدمشق

2024-12-19 | 03:21
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أحمد الشرع مع BBC في قصر الشعب بدمشق
أحمد الشرع مع BBC في قصر الشعب بدمشق

قال قائد العمليات العسكرية أحمد الشرع في مقابلة مع قناة "بي بي سي" البريطانية ​من قصر الشعب في دمشق ، إن البلاد منهكة من الحرب ولا تشكل تهديداً لجيرانها أو للغرب.

ودعا الشرع إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وقال إنه يجب شطب هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية، بحسب تصنيف الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مؤكداً أن هيئة تحرير الشام ليست جماعة إرهابية.
واضاف الشرع "انهم لم يستهدفوا المدنيين أو المناطق المدنية، بل هم يعتبرون أنفسهم ضحايا لجرائم نظام الأسد"، مشيراً الى ان الضحايا لا ينبغي أن يعاملوا بنفس طريقة التعامل مع الظالمين.

وقال ان العقوبات كانت تستهدف النظام السابق ولا ينبغي معاملة الضحية والظالم بنفس الطريقة.

 
 

ونفى الشرع أنه يريد تحويل سوريا إلى نسخة من أفغانستان، قائلاً إن البلدين مختلفان للغاية ولديهما تقاليد مختلفة، باعتبار أن أفغانستان مجتمع قبلي.

كما أوضح في مقابلته مع "بي بي سي" أن سوريا لديها عقلية مختلفة، مشيراً إلى أنه يؤمن بتعليم النساء.


أحمد الشرع مع BBC في قصر الشعب بدمشق

عربي و دولي

أحمد الشرع

سوريا

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