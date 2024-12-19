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المتحدث العسكري باسم أنصار الله: سنتعامل مع أي تصعيد إسرائيلي - أميركي على اليمن بتصعيد مماثل
المتحدث العسكري باسم أنصار الله: سنتعامل مع أي تصعيد إسرائيلي - أميركي على اليمن بتصعيد مماثل
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أكسيوس: مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشرق الأوسط باربرا ليف ستتوجه لدمشق
2024-12-19 | 14:25
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أكسيوس: مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشرق الأوسط باربرا ليف ستتوجه لدمشق
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