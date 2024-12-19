وزير الخارجية الإيراني يزور معالم القاهرة الدينية والتاريخية (صور)

وزار عراقجي جامع محمد علي باشا، الذي يتواجد داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، وأمر بإنشائه محمد علي عام 1265هـ/ 1848م، وتعتبر مئذنتا الجامع هما الأعلى بمصر، إذ يبلغ ارتفاع كل منهما 84 مترا، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".

كما شملت جولة وزير الخارجية الإيراني، زيارة إلى مسجدي السيدة زينب والسيدة نفيسة العريقين، اللذان تم تجديدهما خلال العام الحالي 2024.

ويتواجد عراقجي في القاهرة، ضمن الوفد المرافق للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، للمشاركة في قمة مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية (دي 8).