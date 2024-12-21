غارات اميركية على صنعاء

في زيارة تاريخية بعد نحو 13 عامًا على آخر زيارة له، وصل الرئيس وليد جنبلاط إلى قصر الشعب في دمشق على رأس وفد سياسي وروحي كبير، ضمّ شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، بالإضافة إلى أعضاء الكتلة ووفد من مشايخ الطائفة.



