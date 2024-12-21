غارات اميركية على صنعاء
تعرضت العاصمة اليمنية صنعاء لسلسلة غارات جوية،وقد أعلنت القيادة المركزية الأميركية تنفيذ ضربة دقيقة ضد منشأة لتخزين الصواريخ تابعة للحوثيين، مضيفة ان "الضربات تهدف لتعطيل وتقليص عمليات الحوثيين كالهجمات ضد السفن الحربية بالبحر الأحمر".
الى ذلك قالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين إن "عدوانا" استهدف منطقة عطان" في صنعاء، فيما أفادت مصادر محلية أن القصف طال مواقع عسكرية وثكناتٍ يسيطر عليها الحوثيون عند سفح جبل نقم شرقي المدينة ومواقع أخرى.
كما طال القصف منطقتي عطان ونقم وسط صنعاء.