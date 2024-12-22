إسقاط طائرة أميركية فوق البحر الأحمر.. والجيش الأميركي يعلّق

نجا طياران من البحرية الأميركية من تحطم طائرتهما اليوم فوق البحر الأحمر، وفق ما أعلن الجيش الأميركي.

ولفتت القيادة العسكرية الوسطى الأميركية التي تشمل الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان الى ان الطائرة أسقطت "عن طريق الخطأ" صاروخ أطلق من طراد أميركي، وفق ما أعلن الجيش الأميركي.

وذكرت "سنتكوم" أن "التحليلات الأولية تظهر أن أحد الجنديين أصيب بجروح طفيفة"، مشيرة إلى أن "الحادثة لم تكن نتيجة نيران معادية" ويشتبه في أنها "نتيجة نيران صديقة".

وأوضحت أن طراد الصواريخ الموجهة الأميركي غيتيسبرغ "أطلق النار عن طريق الخطأ (...) وأصاب" مقاتلة من طراز F/A-18 كان فيها طياران من البحرية الأميركية أقلعا من حاملة الطائرات "هاري س. ترومان".

وكان الجيش الأميركي أعلن امس أنه نفّذ ضربات جوية ضد أهداف للحوثيين في صنعاء بينها منشأة لتخزين الصواريخ و"مرفق قيادة وتحكم".

وقالت "سنتكوم" إن القوات الأميركية أسقطت أيضا خلال العملية في اليمن، طائرات مسيّرة هجومية عدة للحوثيين فوق البحر الأحمر إضافة إلى صاروخ كروز مضاد للسفن.