الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

تفاصيل جديدة عن منفذ عملية الدهس في ألمانيا

2024-12-22 | 01:36
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
تفاصيل جديدة عن منفذ عملية الدهس في ألمانيا
تفاصيل جديدة عن منفذ عملية الدهس في ألمانيا

تكشفت تفاصيل إضافية حول منفذ الهجوم على سوق لعيد الميلاد في مدينة ماغدبورغ شرق ألمانيا مساء الجمعة.

فقد أفاد مصدر لـ "اندبندنت عربية" بأن منفذ عملية الدهس ويدعى طالب العبدالمحسن "عرض مكافأة وقدرها 10 آلاف ريال سعودي (حوالي 2662 يورو) لمن يدلي بمعلومات عن إقامة السفير السعودي لدى ألمانيا".

وأضاف المصدر أن المتهم "طلب أن يتم تحديد موقع السفير ووقت وجوده، فما كان من السفارة السعودية إلا أن أبلغت السلطات الألمانية التي لم تتعامل بجدية مع الأمر".

كما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن المتهم الذي يعيش في ألمانيا منذ عام 2006 ويعمل طبيباً في برنبورغ (زاله)، لم يجذب الانتباه فقط مساء أمس، فقبل أسابيع نشر رسائل مزعجة على موقع "إكس"، كتب فيها باللغة العربية "أؤكد لكم إذا كانت ألمانيا تريد الحرب، فسنخوضها. وإذا كانت ألمانيا تريد قتلنا، فسنذبحهم، أو نموت أو نذهب إلى السجن بكل فخر".

من جهتها قالت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية: "يبدو أن طالب العبدالمحسن معروف لدى السلطات الألمانية منذ فترة طويلة، فقد دين عام 2013 من قبل محكمة ألمانية بتهمة "الإخلال بالسلم العام من خلال التهديد بارتكاب جرائم جنائية"، مما يعني أن السلطات اعتبرته بالفعل خطراً واعتقدت بأنه قادر على تنفيذ تهديداته، ولذلك حكمت عليه محكمة منطقة روستوك في الرابع من أيلول عام 2013 بغرامة قدرها 90 ألف يورو يومياً.

كما أفاد مسؤولون امس بأن "السعودي المشتبه بتنفيذه عملية الدهس الدامية في سوق لعيد الميلاد في مدينة ماغدبورغ الألمانية جاهر بمواقفه المعادية للإسلام وكان مستاءً من سياسة الهجرة واللجوء الألمانية."

في المقابل، عبرت الخارجية السعودية في بيان عن إدانة المملكة حادثة الدهس في ألمانيا، معبرة عن تضامنها مع الشعب الألماني وأسر الضحايا.

 وفي سياق متصل اشارت وكالة الصحافة الفرنسية الى انها كانت أجرت في أواخر العام 2022 حديث مع المحسن في إطار إعداد تقرير عن ظروف تواجهها نساء سعوديات أو أفراد من مجتمع الميم خارج المملكة، اذ عرّف العبد المحسن عن نفسه بأنه "سعودي ملحد"، وكال سيلا من الشتائم للدين الإسلامي.

ولم يُخفِ الرجل مواقفه المناهضة للإسلام عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو أسّس منظمة "إكس مسلم" (مسلم سابق).

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إنه يتبنى آراء "معادية للإسلام"، بينما قال المدعي العام "يبدو أنه في خلفيات الجريمة... قد يكون هناك امتعاض من طريقة معاملة اللاجئين السعوديين في ألمانيا".

وقال المدير القانوني للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR) ومقرّها برلين طه الحاجي لفرانس برس "هو شخص مضطرب نفسيا ومعتد بنفسه بصورة مبالغ فيها".

تحدث العبد المحسن في منشوراته على الإنترنت عن مشكلاته مع السلطات الألمانية وتشكيكه بها.

وفي منشور يعود الى 21 آب/أغسطس الماضي، كتب "هل هناك طريق للعدالة في ألمانيا من دون أن تفجر سفارة ألمانية أو تذبح مواطنين ألمان عشوائيا؟".

ونقلت صحيفة دي فيلت اليومية عن مصادر أمنية، أن شرطة الولاية والشرطة الفدرالية الألمانية أجرت العام الماضي "تقييما للمخاطر" التي قد يشكّلها، لكنها خلصت إلى أنه "لا يشكل خطرا محددا".

تفاصيل جديدة عن منفذ عملية الدهس في ألمانيا

عربي و دولي

المانيا

دهس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يوسّع عمليته شمال قطاع غزة ويلقي منشورات في بيت حانون تطالب السكان بالإخلاء
إسقاط طائرة أميركية فوق البحر الأحمر.. والجيش الأميركي يعلّق

اقرأ ايضا في عربي و دولي

"الملّخص" - لقاء جنبلاط والشرع في دمشق.. ماذا دار بينهما؟
06:26

"الملّخص" - لقاء جنبلاط والشرع في دمشق.. ماذا دار بينهما؟

في زيارة تاريخية بعد نحو 13 عامًا على آخر زيارة له، وصل الرئيس وليد جنبلاط إلى قصر الشعب في دمشق على رأس وفد سياسي وروحي كبير، ضمّ شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، بالإضافة إلى أعضاء الكتلة ووفد من مشايخ الطائفة.

06:26

"الملّخص" - لقاء جنبلاط والشرع في دمشق.. ماذا دار بينهما؟

في زيارة تاريخية بعد نحو 13 عامًا على آخر زيارة له، وصل الرئيس وليد جنبلاط إلى قصر الشعب في دمشق على رأس وفد سياسي وروحي كبير، ضمّ شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، بالإضافة إلى أعضاء الكتلة ووفد من مشايخ الطائفة.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024