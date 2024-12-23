بالفيديو- الشرع وفيدان يحتسيان الشاي على قمة جبل قاسيون

توجه القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس إلى قمة جبل قاسيون المطل على العاصمة دمشق، حيث احتسيا ومرافقيهما الشاي فوق الجبل