"ندعم عملية إعادة إعمار سوريا".. هذا ما قاله وزير الخارجية الأردني

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بعدما التقى في دمشق القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع استعداد بلاده للسماعدة في إعادة إعمار سوريا، على ما نقل عنه التلفزيون الرسمي الأردني.



وأكد الصفدي "استعداد الأردن لتقديم كافة أشكال الدعم لسوريا، ومساعدته في عملية إعادة الإعمار"، مشيراً إلى أن "إعادة بناء سوريا أمر مهم للأردن وللمنطقة ككل".



وأضاف أن "التجارة والحدود والمساعدات والربط الكهربائي بين البلدين من بين الملفات التي طرحت في المباحثات، إضافة إلى مناقشة الجانب الأمني".



وأكد الصفدي أن "الإدارة الجديدة في سوريا يجب أن تأخذ فرصتها لوضع خططهم، وأولويتهم واضحة بإعادة بناء وطنهم والأمن والاستقرار".



وتابع "نحن متوافقون على دعم الشعب السوري في إعادة بناء دولته" وأن "الدول العربية متفقة على دعم سوريا في هذه المرحلة دون أي تدخل خارجي".



وأعرب الصفدي عن أمله في أن "تكون هناك حكومة تمثل جميع الأطياف في سوريا"، مؤكداً أن "الأردن سيقف دوماً بجانب الشعب السوري".



وأضاف "ندعم العملية الانتقالية في سوريا وصياغة دستور جديد للبلاد".