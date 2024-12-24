سقوط جرحى إسرائيليين.. والسبب "هلع الصواريخ"

وأشارت "نجمة داود الحمراء" إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن سقوط صواريخ أو إصابات مباشرة، لكن المسعفين قدموا العلاج لأكثر من 20 شخصا أصيبوا أثناء توجههم إلى الملاجئ، بالإضافة إلى عدد من حالات الهلع.

وأصيبت امرأة (60 عاما) بجروح خطيرة بعد أن تعرضت لإصابة في رأسها وهي مسرعة نحو منطقة محمية في تل أبيب، وفق هيئة البث الإسرائيلية.