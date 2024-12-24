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عربي و دولي

وفد تركي إلى سوريا لبحث حل مشكلة الكهرباء

2024-12-24 | 08:59
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وفد تركي إلى سوريا لبحث حل مشكلة الكهرباء
وفد تركي إلى سوريا لبحث حل مشكلة الكهرباء

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن وفدا من الوزارة سيتوجه إلى سوريا قريبا للاطلاع على البنية التحتية للكهرباء والطاقة، وبحث قضايا التعاون والمساعدات، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".

وقال إن "المشكلة الأساسية فيما يتعلق بالطاقة في سوريا، هي الكهرباء.. وسيتم وضع صيغة لحل هذه المشكلة".

وأضاف أن الوفد سيجري فحوصات على البنية التحتية للكهرباء والطاقة في سوريا، كذلك سيناقش الوفد التركي التعاون في مجال الطاقة مع الحكومة السورية الجديدة والمساعدة التركية المحتملة في هذا الشأن.
وفد تركي إلى سوريا لبحث حل مشكلة الكهرباء

عربي و دولي

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