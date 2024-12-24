وفد تركي إلى سوريا لبحث حل مشكلة الكهرباء

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن وفدا من الوزارة سيتوجه إلى سوريا قريبا للاطلاع على البنية التحتية للكهرباء والطاقة، وبحث قضايا التعاون والمساعدات، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".