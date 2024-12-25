زيارة هوكستين إلى بيروت: باطنها رئاسي (الأنباء الكويتية)

ذكرت مصادر مطلّعة لـ صحيفة "الأنباء" أن المبعوث الأميركي آموس هوكستين سيزور لبنان مطلع الشهر المقبل، وأن مهمته لن تقتصر على الجدل حول البطء الإسرائيلي في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بل سيكون الملف الرئاسي في صلب أهداف زيارته.

وأوضحت المصادر أن هوكستين قد يحمل "كلمة السر" التي تفتح الطريق نحو جلسة انتخاب رئاسية، ما قد يسهم في حل الأزمات اللبنانية.

وأشارت إلى أن كلمة السر المتوقعة قد تتعلق باسم قائد الجيش العماد جوزيف عون، وأن هذا يمكن أن يمهد لإزالة العوائق الدستورية التي تعترض وصوله إلى القصر الجمهوري.