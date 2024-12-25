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عربي و دولي

وزير الخارجية السوري يوجه رسالة تحذّيرية إلى إيران

2024-12-25 | 02:59
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وزير الخارجية السوري يوجه رسالة تحذّيرية إلى إيران
وزير الخارجية السوري يوجه رسالة تحذّيرية إلى إيران

حذر وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، إيران من "بث الفوضى في سوريا".

وقال الشيباني إنه "على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامتها"، متابعًا: "نحذرهم من بث الفوضى في سوريا، ونحملهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة"، حسب الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

وكانت الحكومة الإيرانية، قد أكدت أمس الثلاثاء، أن "تشكيل حكومة يختارها الشعب السوري والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، هو كل ما يهم طهران".

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، في مؤتمر صحفي، إن "إيران تجري مباحثات دبلوماسية لإعادة فتح السفارات في دمشق و طهران"، مؤكدة أن الطرفين مستعدان لذلك.  

وزير الخارجية السوري يوجه رسالة تحذّيرية إلى إيران

عربي و دولي

أسعد الشيباني

سوريا

إيران

طهران

الخارجية السورية

هيئة تحرير الشام

دمشق

الحكومة السورية

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