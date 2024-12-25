إدارة العمليات العسكرية في سوريا تعلن حظر التجول في مدينتي اللاذقية وجبلة من الساعة 8 مساء حتى 8 صباح غد وفي مدينة حمص من الساعة 6 مساء اليوم إلى 8 صباح غد

قال المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية السورية: "انتشرت اليوم على بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حادثة اقتحام واعتداء على مقام الشيخ أبي عبد الله الخصيبي أحد المزارات الدينية لإحدى الطوائف في محافظة حلب، وتم الترويج لهذه المقاطع على أنها حدثت مؤخرًا."
دخل فريق الجديد الى أنفاق هيئة تحرير الشام في إدلب السورية حيث وثقت مراسلة الجديد بعدسة مصور القناة طبيعة تلك الأنفاق.
أعلنت حكومة تصريف الأعمال السورية، الأربعاء، عن تعديل تسمية جامعتي تشرين والبعث في كل من محافظة اللاذقية ومحافضة حمص، بحسب ما نقلت الوكالة السورية للأنباء "سانا".