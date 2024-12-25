هآرتس: الجيش الإسرائيلي قد يبقى في جنوب لبنان

اشارت صحيفة "هآرتس" العبرية الى ان الجيش الإسرائلي يستعد لاحتمال بقائه في لبنان حتى بعد الستين يوماً المنصوص عليها في وقف إطلاق النار.

ونقلت الصحيفة عن جيش الإحتلال "أنه إذا لم ينفذ الجيش اللبناني التزاماته ولم ينجح في السيطرة الكاملة على جنوب البلاد في نهاية الفترة الزمنية المحددة في وقف إطلاق النار فسيتعين على قوات الجيش الإسرائيلي البقاء في جنوب البلاد."

وتابعت "هآرتس" انه على الرغم من الخروقات العرضية، إلا أن الجيش راضٍ في الوقت الحالي عن تنفيذ الاتفاق.