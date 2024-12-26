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عربي و دولي
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: الهجمات الإسرائيلية على سوريا انتهاك صارخ للقوانين الدولية وندعو إسرائيل للإنسحاب من الأراضي السورية المحتلة
2024-12-26 | 06:23
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الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: الهجمات الإسرائيلية على سوريا انتهاك صارخ للقوانين الدولية وندعو إسرائيل للإنسحاب من الأراضي السورية المحتلة
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