غارات إسرائيلية على صنعاء

شنّ الإحتلال الإسرائيلي ضربات جوية على مطار صنعاء الدولي وأهداف أخرى في اليمن أسفرت عن مقتل ستة أشخاص.



وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس موجودا في المطار خلال الغارة، وفق ما أعلن، مشيراً إلى "إصابة أحد أفراد طاقم طائرتنا".



وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية عن تعرّض مطار صنعاء الدولي "لأكثر من ست" هجمات، وبأن ضربات استهدفت قاعدة الديلمي الجوية المحاذية.



كما واستُهدفت أيضا محطة للطاقة في الحديدة بهجمات وفق ما أفاد شهود وقناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.



من جهتها، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليمنية أنّ مطار صنعاء "سيعود للعمل اليوم"، مشيرة إلى أنّ القصف حصل بينما "كانت الطائرة الأممية تستعدّ للطيران في رحلتها المجدولة".

وسارع الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش إلى التنديد بـ"التصعيد" في الأعمال العدائية بين الحوثيين وإسرائيل، معربا عن قلقه إزاء الغارات التي شنّتها الدولة العبرية على مطار صنعاء.