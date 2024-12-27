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عربي و دولي

الحوثيون يهاجمون مطار بن غوريون رداً على إسرائيل

2024-12-27 | 07:37
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الحوثيون يهاجمون مطار بن غوريون رداً على إسرائيل
الحوثيون يهاجمون مطار بن غوريون رداً على إسرائيل

أعلن الحوثيون الجمعة شنّ هجوم صاروخي وبالطيران المسيّر على إسرائيل لا سيّما مطار بن غوريون قرب تل أبيب، غداة شنّ إسرائيل غارات جوية واسعة على اليمن طالت بعضها مطار صنعاء حيث كان يتواجد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

وقال الحوثيون في بيان "ردا على العدوان الإسرائيليّ على بلدِنا، نفذتِ القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفتْ مطارَ بن غوريون في منطقةِ يافا المحتلةِ بصاروخٍ باليستيّ فرط صوتيّ نوع فلسطين 2"، مؤكدين أن الصاروخ بلغ "هدفه رُغم تكتّمِ العدو".

كذلك، تحدثوا عن إطلاق مسيّرات باتجاه "هدف حيوي" في وسط إسرائيل وسفينة في بحر العرب، مشددين على أن "العدوان الإسرائيلي لن يزيد أبناء الشعب اليمني العظيمِ إلا إصرارا وعزما على الاستمرار في إسناد الشعب الفلسطيني".

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض الصاروخ قبل بلوغه أجواء البلاد.

وأوضح المتحدث باسم الجيش في بيان "تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل أن يخترق المجال الجوي الاسرائيلي. تم تفعيل الانذارات في وسط إسرائيل خشية سقوط شظايا عملية الاعتراض".

الحوثيون يهاجمون مطار بن غوريون رداً على إسرائيل

عربي و دولي

الحوثيون

اليمن

إسرائيل

جماعة الحوثي

مطار بن غوريون

الجيش الإسرائيلي

تل أبيب

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