"ما حدث في سوريا ناتج عن خطة أميركية - إسرائيلية".. موقف إيراني جديد!

قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، إن "ما حدث في سوريا ناتج عن خطة أميركية إسرائيلية مشتركة، مضيفة أن "حلف أميركا يحاول استخدام جميع القدرات الدولية والإقليمية للتغلب على إيران".

وتابعت: "الأحداث الأخيرة في المنطقة، وخاصة التطورات في سوريا، تظهر استمرار الشر وانعدام الأمن وعمق عداء الاستكبار العالمي الذي تقوده أميركا المجرمة الشريرة الكبرى ضد الدول المحبة للحرية، ولا ينبغي أن يكون هناك شك في ذلك إن ما حدث في سوريا هو نتاج خطة أميركية صهيونية مشتركة".



وأكملت: "ومن الواضح أن نظام الهيمنة الذي تقوده أميركا في منطقة غرب آسيا يسعى لتحقيق أهدافه الشريرة، وحالياً فإن أكبر عائق أمام ظلمهم وجرائمهم هو النظام المقدس للجمهورية الإسلامية، لذا فهو يحاول استخدام جميع القدرات الدولية والإقليمية للتغلب على هذه العقبة، لكن إذا رجع إلى أيامه الماضية سيفهم أنهم كما في الماضي فان الشعب الإيراني المسلم البطل سيبطل كل احلامهم، وبفضل الله لن يحققوا شيئاً في سوريا أيضاً".