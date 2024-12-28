الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: نجيت من الموت

2024-12-28 | 09:30
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: نجيت من الموت
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: نجيت من الموت

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إنه نجا من الموت خلال الغارات الإسرائيلية الخميس على مطار العاصمة اليمنية.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية روى غيبرييسوس أن أذنيه ما زالتا تعانيان طنينا منذ الهجوم الذي وقع الخميس بينما كان يستعد للصعود إلى طائرة في صنعاء.

وتابع "كان الصوت عاليا جدا... إلى درجة أنه يصم الآذان. ما زلت أعاني طنينا في أذنَي رغم مرور أكثر من 24 ساعة على ذلك. لا أعرف ما إذا كان قد أثر على أذني".

وأضاف "قُصفت صالة المغادرة المجاورة لنا، ثم برج المراقبة. لو انحرف الصاروخ قليلا، لكان من الممكن أن يسقط على رؤوسنا".

وأشار غيبرييسوس إلى وجوب احترام حماية المنشآت المدنية المنصوص عليها في القانون الدولي.

وشدد على أنه "لا يهم إذا كنت هناك أم لا.. هذه منشأة مدنية ويجب حمايتها، بما يتوافق مع القانون الدولي".
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: نجيت من الموت

عربي و دولي

الصحة العالمية

اليمن

العودة الى الأعلى
Aljadeed
العدوان على غزة مستمر .. وآخر مرفق صحي رئيسي شمالي القطاع "خارج الخدمة"
الدفاع المدني السوري: انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة منبج شرقي حلب

اقرأ ايضا في عربي و دولي

بالفيديو - عرف بتنكيله بالجثث.. القبض على مقاتل "الصف الاول" للنظام السوري
13:15

بالفيديو - عرف بتنكيله بالجثث.. القبض على مقاتل "الصف الاول" للنظام السوري

أفادت وسائل الإعلام الرسمية السورية، بأن قوات إدارة العمليات العسكرية في الإدارة السورية الجديدة ألقت القبض على مقاتل سابق في "الصف الأول" بنظام الأسد المخلوع، كان مختبئًا في إحدى قرى جبال اللاذقية شمال غربي البلاد. وذكرت قناة محافظة اللاذقية عبر حسابها على "تلغرام" أن المقاتل المدعو محمد مخلص العزو (46 عامًا) تم اعتقاله خلال عملية أمنية في المنطقة.

13:15

بالفيديو - عرف بتنكيله بالجثث.. القبض على مقاتل "الصف الاول" للنظام السوري

أفادت وسائل الإعلام الرسمية السورية، بأن قوات إدارة العمليات العسكرية في الإدارة السورية الجديدة ألقت القبض على مقاتل سابق في "الصف الأول" بنظام الأسد المخلوع، كان مختبئًا في إحدى قرى جبال اللاذقية شمال غربي البلاد. وذكرت قناة محافظة اللاذقية عبر حسابها على "تلغرام" أن المقاتل المدعو محمد مخلص العزو (46 عامًا) تم اعتقاله خلال عملية أمنية في المنطقة.

رغم الإفراج عن الآلاف.. هذا هو عدد المحتجزين في سوريا
09:17

رغم الإفراج عن الآلاف.. هذا هو عدد المحتجزين في سوريا

قدّرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عدد الأشخاص الذين لا يزالون مختفين قسرا على يد النظام السابق، على الرغم من الإفراج عن "آلاف المعتقلين" في الأسابيع الأخيرة.

09:17

رغم الإفراج عن الآلاف.. هذا هو عدد المحتجزين في سوريا

قدّرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عدد الأشخاص الذين لا يزالون مختفين قسرا على يد النظام السابق، على الرغم من الإفراج عن "آلاف المعتقلين" في الأسابيع الأخيرة.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024