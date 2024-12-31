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السفارة الأميركية في سوريا: مسؤولون أميركيون التقوا مع السلطات المؤقتة في دمشق
2024-12-31 | 01:37
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السفارة الأميركية في سوريا: مسؤولون أميركيون التقوا مع السلطات المؤقتة في دمشق
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