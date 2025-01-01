وفد سوري رفيع في الرياض في أول زيارة رسمية

وصل وفد سوري رفيع المستوى إلى السعودية، في أول زيارة رسمية تقوم بها السلطات السورية الجديدة منذ إطاحة الرئيس السابق بشار الاسد مطلع كانون الاول الفائت، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي.