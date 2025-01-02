فيديو.. وتفاصيل جديدة بشأن إنفجار سيارة "تسلا"

وقال كيفن ماكماهيل، قائد شرطة لاس فيغاس، خلال مؤتمر صحفي، إنه تم الإبلاغ عن حريق في سيارة في الفندق بعد الساعة 8:40 صباحا بقليل، ووصلت الطواقم لتجد السيارة مشتعلة.

من جانبه، قال نائب رئيس الإطفاء بيلي سامويلز إن 7 ضحايا أصيبوا في الانفجار، وجميعهم في حالة مستقرة.

وقال ماكماهيل إن السيارة استأجرت في كولورادو ووصلت إلى لاس فيغاس في الساعة 7:30 صباح الأربعاء.

وبعد حوالي ساعة من وصولها، توقفت الشاحنة عند فندق ترامب وانفجرت.

وأظهرت كاميرات المراقبة سائقا يمر أمام فندق ترامب في لاس فيغاس قبل حوالي ساعة من انفجار السيارة، ثم يعود في نهاية تلك الساعة ويتوقف أمام الفندق، حيث تنفجر السيارة بعد عدة ثوان.