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عربي و دولي

شركة طيران بارزة تمدد تعليق رحلاتها إلى بيروت

2025-01-02 | 05:15
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شركة طيران بارزة تمدد تعليق رحلاتها إلى بيروت
شركة طيران بارزة تمدد تعليق رحلاتها إلى بيروت

أعلنت "طيران الإمارات" تمديد تعليق رحلاتها من وإلى بيروت وبغداد حتى 31 كانون الثاني الحالي، مشيرة إلى أنه لن يتم قبول المسافرين المتجهين إلى بيروت وبغداد عبر دبي.

وشددت الشركة على أنّ "رحلات شركة فلاي دبي إلى بغداد في العمل مستمرة كالمعتاد، وسيسمح للمسافرين الذين يحملون حجوزات مؤكدة مع فلاي دبي ولديهم بغداد كوجهة نهائية بالسفر، وينصح العملاء بمتابعة حالة رحلاتهم بشكل منتظم عبر الموقع الإلكتروني لشركة فلاي دبي".

ونصحت العملاء المتأثرين بإلغاء الرحلات بـ "التواصل مع وكلاء الحجز الخاص بهم لتنسيق خيارات سفر بديلة، أو التواصل مباشرة مع طيران الإمارات في حال تم الحجز عبر الشركة".

كما شددت الشركة على "ضرورة تحديث بيانات الاتصال الخاصة بالعملاء عبر خيار إدارة الحجز على موقع الشركة الإلكتروني لضمان تلقيهم أحدث التحديثات المتعلقة برحلاتهم".

وقالت "طيران الإمارات" إنها تواصل متابعة الأوضاع في المنطقة عن كثب وهي على تواصل مستمر مع الجهات المختصة بشأن أي تطورات.

شركة طيران بارزة تمدد تعليق رحلاتها إلى بيروت

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