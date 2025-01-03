الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخًا ومسيّرة من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة إنه أسقط صاروخا وطائرة مسيّرة أطلقا من اليمن.

وأعلن الجيش بداية أنّه اعترض بنجاح فجر الجمعة صاروخا أطلق من اليمن دخل الأجواء حيث دوّت صفّارات الإنذار في وسط البلاد وجنوبها.

وقال في بيان "تمّ اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن وعبرَ إلى الأراضي الإسرائيلية" مضيفا "وردَ تقرير بشأن شظايا من الاعتراض سقطت في منطقة موديعين بوسط إسرائيل. التفاصيل قيد المراجعة".

من جهتها، أعلنت خدمة الطوارئ الإسرائيلية، نجمة داود الحمراء، أن طواقمها عالجت عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح طفيفة أو تعرّضوا لنوبات ذعر بينما كانوا يهرعون إلى الملاجئ بعد انطلاق صفّارات الإنذار في وسط البلاد وجنوبها إثر رصد الصاروخ.

وبعد ساعات، أعلن الجيش اعتراض مسيّرة أطلقت أيضا من اليمن وأفاد في بيان "اعترضت القوات الجوية طائرة مسيّرة أطلقت من اليمن قبل دخولها الأراضي الإسرائيلية". وفق البيان.