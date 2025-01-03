الحوثيون: استهداف محطة كهرباء وموقع عسكري إسرائيلي في يافا

واشار بيان للقوات المسلحة اليمنية، انه تم "تنفيذ عمليتين عسكريتين على هدفين إسرائيليين في منطقة يافا المحتلة، حيث استهدفت العملية الأولى محطة الكهرباء شرقي منطقة يافا ونفذت بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع "فلسطين2" مصيبا هدفه بدقة. والعملية الثانية استهدفت هدفا عسكريا إسرائيليا في منطقة يافا بطائرة مسيرة نوع يافا حققت هدفها بنجاح".

وأكد البيان "جهوزية القوات العالية لمواجهة أي هجوم أميركي وإسرائيلي أو من يتورط معهم من أي جهة كانت، والقدرة في الدفاع عن اليمن وسيادته وحقوقه المشروعة".

وجدد تأكيد "استمرار العملية العسكرية المساندة للمجاهدين في غزة وانها لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".