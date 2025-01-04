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عربي و دولي

سانا: وزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية تتابع حملة التمشيط بمدينة حمص وريفها بحثاً عن فلول النظام السابق وتضبط مستودعاً للذخيرة بحي الزهراء

2025-01-04 | 03:01
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سانا: وزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية تتابع حملة التمشيط بمدينة حمص وريفها بحثاً عن فلول النظام السابق وتضبط مستودعاً للذخيرة بحي الزهراء
سانا: وزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية تتابع حملة التمشيط بمدينة حمص وريفها بحثاً عن فلول النظام السابق وتضبط مستودعاً للذخيرة بحي الزهراء

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سانا: وزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية تتابع حملة التمشيط بمدينة حمص وريفها بحثاً عن فلول النظام السابق وتضبط مستودعاً للذخيرة بحي الزهراء

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