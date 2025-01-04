إسرائيل لا تنوي الانسحاب من جنوب لبنان بعد الـ60 يوماً!

وذكرت الهيئة الإسرائيلية، في تقرير الجمعة، أنه "من المتوقع أن تنقل إسرائيل رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها أنها لن تنسحب من لبنان بعد انتهاء الستين يوماً المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار".

وتابعت أن السبب في ذلك هو أن "الجيش اللبناني لا يلتزم ببنود الاتفاق، وأن حزب الله يحاول إعادة تنظيم صفوفه في المنطقة".

وأضافت أنه "بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، من المفترض أن ينتشر الجيش اللبناني في المنطقة، لكنه يفعل ذلك بوتيرة بطيئة للغاية".

إضافة إلى ذلك، "لا يهاجم الجيش اللبناني أهداف حزب الله التي نقلتها إسرائيل إليه من خلال آلية تم إنشاؤها لهذا الغرض".

ومن المتوقع أيضاً أن تنقل إسرائيل رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها أنها لن تسمح لسكان القرى اللبنانية القريبة من الحدود بالعودة إلى منازلهم، وفقا للمصدر ذاته.