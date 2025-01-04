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عربي و دولي

من الصين.. فيروس جديد يُثير الهلع!

2025-01-04 | 07:24
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من الصين.. فيروس جديد يُثير الهلع!
من الصين.. فيروس جديد يُثير الهلع!

انتشار فيروس HMPV يثير القلق في الصين بعد زيادة ملحوظة في حالات الإصابة بالتهاب الرئة، خاصة بين الأطفال دون سن 14 عاماً. هذا الفيروس يشبه الإنفلونزا، ويسبب السعال، الحمى، والصفير، ويمكن أن يتطور إلى التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي.

وحتى الآن لا يوجد لقاح مضاد له، والعلاج يقتصر على الرعاية الطبية.

في حين دعت السلطات الصينية إلى ارتداء الأقنعة وتجنب الحشود للحد من انتشاره.

أعراض فيروس HMPV: سعال / حمى / صفير / احتقان الأنف

فترة حضانة الفيروس: من 3 إلى 6 أيام. 

طرق الانتقال

عبر الرذاذ، السعال والعطس.

2 الاتصال المباشر أو لمس الأسطح الملوثة.

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فيروس HMPV

فيروس

الصين

صحة

مستشفيات الصين

HMPV

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