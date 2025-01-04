إسرائيل تؤكد استئناف المفاوضات في قطر بشأن إطلاق سراح الرهائن من غزة

أكد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس السبت استئناف المفاوضات غير المباشرة مع حماس في قطر من أجل إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة الذين خطفوا خلال هجوم الحركة على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقال بيان صادر عن مكتب كاتس إنه أبلغ والدي الرهينة ليري إلباغ التي نشرت حماس مقطع فيديو لها في وقت سابق، "بالجهود المستمرة لإطلاق سراح الرهائن، بما في ذلك الوفد الإسرائيلي الذي غادر أمس (الجمعة) لإجراء محادثات في قطر"، مضيفا أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أعطى "توجيهات دقيقة لاستمرار المفاوضات".

