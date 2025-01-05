كاتس: لن يكون هناك اتفاق إذا لم ينسحب "حزب الله" من جنوب لبنان
نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، الأحد، عن وزير الحرب يسرائيل كاتس القول إنه لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار و"سنضطر للتصرف" إذا لم ينسحب حزب الله من جنوب لبنان.
وأضاف كاتس خلال تفقده قاعدة للجيش الإسرائيلي بشمال إسرائيل: "سنضطر للتصرف بشكل مستقل إذا لم ينسحب حزب الله لما وراء نهر الليطاني لضمان عودة سكان الشمال لمنازلهم".
وأوضح وزير الحرب أن الجيش الإسرائيلي سيواصل "فرض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بالكامل ودون تنازلات" لضمان عودة سكان الشمال لديارهم.