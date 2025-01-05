كاتس: لن يكون هناك اتفاق إذا لم ينسحب "حزب الله" من جنوب لبنان

نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، الأحد، عن وزير الحرب يسرائيل كاتس القول إنه لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار و"سنضطر للتصرف" إذا لم ينسحب حزب الله من جنوب لبنان.