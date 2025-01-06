تحذير رسمي للسوريين.. تحديد "معيار البقاء"!

ذكر نائب المستشار الألماني، روبرت هابيك، أن "العمل هو المعيار الرئيسي لآفاق مستقبل اللاجئين السوريين في ألمانيا".

وقال مرشح حزب الخضر للمنافسة على منصب المستشار في الانتخابات العامة المقبلة في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية، الإثنين: "يمكننا حقاً الاستفادة من أولئك الذين يعملون هنا".



وعن إعادة غير العاملين إلى وطنهم، قال: "أولئك الذين لا يعملون هنا سيكونون قادرين على العودة بأمان أو حتى مضطرين إلى ذلك".



وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أدلت بتصريحات مماثلة من ناحية المضمون في هذا الشأن، وأشارت أيضا إلى التدريب والاندماج الجيد كمعايير لبقاء السوريين في ألمانيا.