إيران تتوعّد إسرائيل!

توعد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد علي محمد نائيني، بأن "العملية المقبلة التي ستشنها بلاده ضد إسرائيل ستكون أقوى وأشد".

وقال نائيني إن "العملية المقبلة ضد الكيان الصهيوني ستكون أقوى وأشد عندما يحين وقتها، الكيان الصهيوني يدرك أن سماءه مفتوحة أمامنا ونستطيع استهدافه بشكل مضاعف".



وأضاف: "لا يوجد أي مانع لتنفيذ عمليات جديدة ضد الكيان الصهيوني في الوقت المناسب".



كما حذّر لمن وصفهم بـ"الأعداء"، قائلاً "مستعدون للرد الفوري على أي اعتداء".



وأكد أن "دعم جبهة المقاومة أساس مهم لعقيدة إيران الدفاعية"، مشيراً إلى أن "بلاده لم تتوقف عن تصنيع الصواريخ، وأن منظومات دفاعها الجوي سليمة".