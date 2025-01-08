بالصور - أحمد الشرع يتفقد مطار دمشق

قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في زيارة تفقدية لمطار دمشق الدولي في اليوم الأول لافتتاحه#سوريا pic.twitter.com/gKof7YUd23
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) January 7, 2025
قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في زيارة تفقدية لمطار دمشق الدولي في اليوم الأول لافتتاحه#سوريا pic.twitter.com/gKof7YUd23
نشر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على شبكته الاجتماعية Truth Social، خريطة تظهر كندا كجزء من الولايات المتحدة الأميركية.
هددت تركيا بإطلاق عملية عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ما لم توافق على شروط أنقرة من أجل مرحلة انتقالية "غير دموية" بعد سقوط بشار الأسد.