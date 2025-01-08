بالصور - أحمد الشرع يتفقد مطار دمشق

قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في زيارة تفقدية لمطار دمشق الدولي في اليوم الأول لافتتاحه#سوريا pic.twitter.com/gKof7YUd23 — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) January 7, 2025

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن الشرع كان "في زيارة تفقدية لمطار دمشق الدولي في اليوم الأول لافتتاحه"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل، مكتفية بنشر بعض الصور للزيارة.



واستؤنفت الرحلات الدولية في مطار دمشق، للمرة الأولى منذ إطاحة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد عقب سيطرة فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام، التي قادها الشرع، على كبرى المدن السورية، وصولاً إلى العاصمة.