الرئيس الفلسطيني يهنّئ عون

وكتب عباس في برقية تهنئة أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنّه "أعرب عن تمنياته بالتوفيق والسداد للرئيس عون بقيادة لبنان، لتحقيق النهضة وإعادة الإعمار، وكلّنا ثقة بأنّ لبنان الشقيق سيتجاوز تداعيات عدوان الاحتلال الإسرائيلي عليه، وصولا إلى التنمية والازدهار".

وأضاف عبّاس "تتطلع دولة فلسطين لتعزيز علاقات الأخوّة والشراكة مع لبنان دولة وحكومة وشعبا".

وأكّد الرئيس اللبناني الجديد في خطابه الأول بعد انتخابه الخميس "بدء مرحلة جديدة للبنان"، متعهدا التأكيد على "حق الدولة في احتكار السلاح" وعلى احترام القرارات الدولية بما فيها اتفاق الهدنة مع إسرائيل.

كما أكّد عون في خطاب القسم الذي ألقاه أمام مجلس النواب إثر انتخابه "التمسّك بحق الدولة اللبنانية في ممارسة سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية، ومن ضمنها مخيمات لجوء الإخوة الفلسطينيين والحفاظ على كرامتهم الإنسانية".

ودخل وقف لإطلاق النار حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر بعد مواجهة بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران استمرت منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023 قبل أن تتحول اعتبارا من أيلول/سبتمبر إلى حرب مدمّرة.