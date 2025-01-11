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عربي و دولي

ترامب يخطط لأكثر من 100 أمر تنفيذي من اليوم الأول في البيت الأبيض

2025-01-11 | 01:29
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ترامب يخطط لأكثر من 100 أمر تنفيذي من اليوم الأول في البيت الأبيض
ترامب يخطط لأكثر من 100 أمر تنفيذي من اليوم الأول في البيت الأبيض

يقوم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بإعداد أكثر من 100 أمر تنفيذي اعتبارا من اليوم الأول لوجوده في البيت الأبيض، فيما يرقى إلى حملة من الصدمة والرعب بشأن أمن الحدود والترحيلات ومجموعة من الأولويات الأخرى لسياسته.

وأبلغ ترامب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بشأن هذه البداية القوية خلال اجتماع خاص في الكابيتول هيل.

ومن المتوقع إطلاق العديد من الإجراءات في يوم تنصيبه يوم 20 يناير/ كانون الثاني.

وحدد كبير مستشاري ترامب ستيفن ميلر لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إجراءات أمن الحدود وتطبيق قوانين الهجرة التي من المتوقع أن تبدأ قريبا.

وقال السيناتور جون هويفن، وهو جمهوري من ولاية داكوتا الشمالية: "سيكون هناك عدد كبير".

وكان حلفاء الرئيس المنتخب يقومون بإعداد مجموعة من الأوامر التنفيذية التي يمكن أن يوقعها ترامب سريعا بشأن مجموعة واسعة من القضايا، من الحملة الخاصة بالحدود الأميركية المكسيكية إلى تنمية الطاقة إلى جدول اتحادي لقواعد قوة العمل والسياسات الخاصة بالجنسين في المدارس وتفويضات اللقاحات، وغيرها من الوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية بشأن اليوم الأول.

ترامب يخطط لأكثر من 100 أمر تنفيذي من اليوم الأول في البيت الأبيض

عربي و دولي

دونالد ترامب

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