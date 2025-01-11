بالصور - الأمن السوري يعلن إحباط محاولة تفجير داخل مقام السيدة زينب بدمشق وتوقيف خلية لـ"داعش"
أعلن جهاز الاستخبارات العامة السورية انه نجح بالتعاون مع إدارة الأمن العام في ريف دمشق، ينجح بإحباط محاولة لتنظيم داعش القيام بتفجير داخل مقام السيدة زينب في محيط العاصمة دمشق.
ونقلت وكالة الانباء السورية "سانا" عن مصدر بجهاز الاستخبارات العامة ان العملية أسفرت عن "اعتقال الأشخاص المتورطين في هذه المحاولة لتنفيذ عمل إجرامي كبير يستهدف الشعب السوري."
واضافت الوكالة: "نؤكد أن جهاز الاستخبارات العامة يضع كل إمكانياته للوقوف في وجه كل محاولات استهداف الشعب السوري بكافة أطيافه."