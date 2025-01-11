ونقلت وكالة الانباء السورية "سانا" عن مصدر بجهاز الاستخبارات العامة ان العملية أسفرت عن "اعتقال الأشخاص المتورطين في هذه المحاولة لتنفيذ عمل إجرامي كبير يستهدف الشعب السوري."

واضافت الوكالة: "نؤكد أن جهاز الاستخبارات العامة يضع كل إمكانياته للوقوف في وجه كل محاولات استهداف الشعب السوري بكافة أطيافه."