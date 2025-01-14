صاروخ يمني يستهدف وزارة الحرب الإسرائيلية

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع "نفذنا عملية عسكرية استهدفت ما يسمى بوزارة الدفاع للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة (تل أبيب) بصاروخ باليستي فرط صوتي فلسطين 2".

وأضاف في بيان أن الصاروخ الباليستي وصل إلى هدفه وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له، موضحاً أن عملية استهداف يافا المحتلة هي الثالثة خلال 12 ساعة.

وأكد ان القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ "تجدد وقوفها مع فلسطين مهما كانت التداعيات وستصعد من عملياتها حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

الى ذلك أصيب 11 "إسرائيليا" جراء تدافع مئات الآلاف نحو الملاجئ لدى إطلاق صاروخ من اليمن زعم جيش الإحتلال اعتراضه.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية في بيان بأن صفارات الإنذار دوت خلال الساعات الماضية وسط إسرائيل ومنطقة الساحل الجنوبي عقب إطلاق صاروخ من اليمن.

واشارت "نجمة داود الحمراء" الى إصابة 11 شخصا بجروح أثناء محاولتهم الوصول إلى الملاجئ، بالإضافة إلى 4 حالات إصابة بالهلع.