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عربي و دولي

نواف سلام يستقيل من منصبه كرئيس لمحكمة العدل الدولية

2025-01-14 | 14:26
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نواف سلام يستقيل من منصبه كرئيس لمحكمة العدل الدولية
نواف سلام يستقيل من منصبه كرئيس لمحكمة العدل الدولية

أعلنت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء أن رئيس الوزراء المكلف نواف سلام استقال من منصبه كرئيس للمحكمة.

وقالت المحكمة في بيان "استقال القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، من مهامه كعضو في المحكمة اعتباراً من اليوم 14 كانون  الثاني/يناير 2025".

وأضافت المحكمة ومقرها لاهاي أن "فترة ولايته كعضو ورئيس للمحكمة كان من المقرر أن تنتهي في 5 شباط/فبراير 2027".

كُلف القاضي نواف سلام (71 عاماً) الإثنين بتشكيل الحكومة اللبنانية.

وهو عضو في محكمة العدل الدولية منذ 6 شباط/فبراير 2018 وانتُخب رئيسًا لها في 6 شباط/فبراير 2024.

وشغل في السابق منصب السفير والممثل الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من تموز/يوليو 2007 إلى كانون الأول/ديسمبر 2017.

نواف سلام يستقيل من منصبه كرئيس لمحكمة العدل الدولية

عربي و دولي

نواف سلام

لاهاي

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