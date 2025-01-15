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عربي و دولي

الرئيس الإيراني يحذّر ترامب من خطر اندلاع "حرب"

2025-01-15 | 01:45
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الرئيس الإيراني يحذّر ترامب من خطر اندلاع &quot;حرب&quot;
الرئيس الإيراني يحذّر ترامب من خطر اندلاع "حرب"

حذّر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مقابلة بثّتها قناة تلفزيونية أميركية، الثلاثاء، الرئيس المنتخب دونالد ترامب من خطر اندلاع "حرب" ضدّ بلاده، مؤكّدا أنّ طهران لا "تسعى" للحصول على السلاح النووي.

وقال الرئيس الإيراني في مقابلة أجرتها معه في إيران قناة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأميركية: "آمل أن يقود ترامب إلى السلام الإقليمي والعالمي وألا يسهم، على العكس من ذلك، في حمّام دم أو حرب".

ويأتي هذا التحذير قبل أقلّ من أسبوع من تنصيب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.

ولا تربط واشنطن وطهران علاقات دبلوماسية منذ 45 عاما، وخلال حملته الانتخابية دعا ترامب مرارا إسرائيل لضرب المنشآت النووية الإيرانية.

وردّا على سؤال بشأن مدى احتمالات أن توجّه إسرائيل ضربات عسكرية لإيران في ظل الاتفاق الأميركي المبرم بشأن المواقع النووية في بلاده، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني: "سنردّ على أيّ عمل. نحن لا نخشى الحرب لكنّنا لا نسعى إليها".

وأجرى مسؤولون إيرانيون يومي الإثنين والثلاثاء محادثات مع ممثّلين من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا في جنيف في مكان لم يكشف عنه. ووصف الجانبان هذه المحادثات بأنّها "صريحة وبنّاءة".

الرئيس الإيراني يحذّر ترامب من خطر اندلاع "حرب"

عربي و دولي

مسعود بزشكيان

إيران

دونالد ترامب

الولايات المتحدة

السلاح النووي

طهران

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